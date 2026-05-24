Il nuovo condono per le tasse delle partite Iva firmato da Claudio Lotito

È stata annunciata una proposta di condono fiscale rivolta alle partite Iva, che prevede la possibilità di sanare le dichiarazioni dei redditi passate. La misura è stata firmata da un rappresentante di spicco del mondo dello sport e della politica. La proposta permette di regolarizzare le posizioni fiscali pregresse, offrendo un’opportunità di definizione per i contribuenti coinvolti.

C'è una nuova ipotesi di sanatoria fiscale sulle dichiarazioni dei redditi passate con protagoniste le partite Iva. Un emendamento di Forza Italia al terzo "decreto accise", attualmente all’esame del Senato, propone l'introduzione di un ravvedimento operoso speciale per le annualità dal 2020 al. 🔗 Leggi su Today.it

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RRF Kaos Nuovo decreto fiscale e nuovi vantaggi per chi non paga

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