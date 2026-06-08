Molise | 11,5 milioni per nuovi stadi e impianti sportivi moderni

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha stanziato 11,5 milioni di euro per la realizzazione di nuovi stadi e impianti sportivi nel Molise. La distribuzione dei fondi prevede che alcuni comuni riceveranno una quota maggiore rispetto ad altri. I progetti di ristrutturazione prevedono la trasformazione degli stadi in centri polifunzionali, capaci di ospitare diverse attività sportive e ricreative. La ripartizione delle risorse mira a migliorare le strutture sportive esistenti e a sviluppare nuove infrastrutture.

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Quali comuni riceveranno la quota maggiore dei fondi stanziati?. Come cambieranno gli stadi dopo la trasformazione in centri polifunzionali?. Chi dovrà garantire il cofinanziamento del 20% per i lavori?. Perché questi nuovi impianti dovrebbero stimolare l'economia locale?.? In Breve Campobasso riceverà 6 milioni, Termoli 2,5 milioni, Bojano 1 milione e Isernia 1 milione.. Comuni devono garantire cofinanziamento minimo del 20% per ottenere i fondi regionali.. Termine ultimo per la presentazione dei progetti fissato al 30 giugno.. Ulteriori 15 milioni di euro destinati alla riqualificazione urbana e sportiva pubblica.. La Regione Molise stanzia 11,5 milioni di euro per la nuova Linea Stadi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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