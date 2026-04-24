Seconda Municipalità | 10 milioni per nuovi asili e impianti sportivi

La Seconda Municipalità riceverà 10 milioni di euro destinati a 22 interventi, tra cui la costruzione di nuovi asili e impianti sportivi. La somma è stata annunciata dall’amministrazione comunale e sarà utilizzata per migliorare i servizi e le strutture presenti sul territorio. La ripartizione dei fondi prevede interventi specifici in diverse zone della zona, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture locali.

? Cosa sapere Federico Basile presenta 10 milioni di euro per 22 interventi nella Seconda Municipalità.. L'investimento garantisce 70 nuovi posti negli asili nido per Santa Lucia e villaggio CEP.. Giovedì 23 aprile, in piazza Lax a Contesse, Federico Basile e Nico Raffa hanno presentato un bilancio di oltre 10 milioni di euro investiti per trasformare la Seconda Municipalità attraverso 22 interventi tra opere finite, in corso e pianificate. Il tour elettorale del candidato sindaco ha toccato un punto cruciale della geografia urbana cittadina, portando il dibattito direttamente nelle piazze dove la politica deve confrontarsi con la realtà dei quartieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Seconda Municipalità: 10 milioni per nuovi asili e impianti sportivi Notizie correlate Un milione di euro per gli impianti sportivi delle Municipalità per “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”La Giunta comunale ha approvato una variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 finalizzata a destinare un milione di euro agli interventi su... Rifiuti e Pnrr: il rischio di perdere 10 milioni per i nuovi impiantiGesenu ha lanciato un appello urgente alle istituzioni nazionali per evitare che i fondi del Pnrr destinati alla gestione dei rifiuti vadano dispersi. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Avviso ai cittadini in possesso dell’esito di vulnerabilità CARTIS-edificio; Multe a Novara, nel 2025 il Comune ha incassato 3 milioni di euro; Rendiconto 2025 del Comune di Genova, avanzo di 2,5 milioni, maggioranza: Il più basso degli ultimi anni; Multe auto, Pescara al top in Abruzzo con oltre 10 milioni. Messina, il tour di Basile nelle municipalità: Oltre 10 milioni per opportunità in ambito sportivo e commercialeGiovedì 23 aprile, a Contesse, in piazza Lax, insieme al candidato alla presidenza Nico Raffa, Basile ha presentato il processo attraverso cui è stato potenziato un quartiere ricco di urbanizzazione ... ilsicilia.it Guardando alla Seconda Municipalità, i numeri parlano di oltre 10 milioni di euro e 22 interventi tra realizzati, in corso e pianificati. Questa sera nella piazza Lax insieme al candidato presidente Nico Raffa abbiamo spiegato il lavoro fatto in questi anni per rend - facebook.com facebook