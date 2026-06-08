A Molfetta si svolge il secondo turno delle elezioni comunali tra Minervini e Mastropasqua. I due candidati si contendono la vittoria nei seggi, con un distacco iniziale di circa l’otto percento. L’affluenza alle urne è diminuita rispetto al primo turno e lo spoglio delle schede potrebbe essere influenzato da questa riduzione. La sfida si concentra sulla capacità di ciascun candidato di recuperare le eventuali perdite di voti.

Chi riuscirà a recuperare l'otto percentuale di distacco iniziale?. Come influenzerà il calo dell'affluenza l'esito dello spoglio?. Quale visione politica vincerà tra campo largo e liste civiche?. Quanto peserà l'astensionismo sul verdetto finale dei seggi?.? In Breve Minervini aveva ottenuto il 44,57% contro il 36,04% di Mastropasqua al primo turno.. L'affluenza al ballottaggio dell'8 giugno è scesa al 36,09% rispetto al 45,21%.. Le operazioni di spoglio si svolgono nei sei comuni pugliesi chiamati al ballottaggio.. Il distacco tra i candidati nel primo turno era di circa otto punti percentuali.. Molfetta, il ballottaggio tra Minervini e Mastropasqua: si avviano le operazioni di spoglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molfetta, ballottaggio: Minervini e Mastropasqua si sfidano ai seggi

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