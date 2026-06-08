Comunali 2026 chiusi i seggi per il ballottaggio Minervini-Mastropasqua a Molfetta | al via lo spoglio

Alle 15 si sono conclusi i seggi nei sei Comuni pugliesi coinvolti nei ballottaggi. A Molfetta, uno dei centri in provincia di Bari, si deciderà il nuovo sindaco tra i due candidati in corsa. Lo spoglio delle schede è appena iniziato. La consultazione riguarda le elezioni comunali di secondo turno. Nessuna informazione sui risultati o sui dati di affluenza al momento.

Si sono chiusi alle 15 i seggi nei sei Comuni pugliesi chiamati alle urne per i ballottaggi. Tra i centri in cui la sfida per l'elezione del nuovo sindaco si decide al secondo turno c'è, in provincia di Bari, Molfetta. Subito dopo la chiusura dei seggi, hanno inizio le operazioni di spoglio che. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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