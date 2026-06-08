Manuel Minervini è il nuovo sindaco di Molfetta | battuto al ballottaggio lo sfidante Mastropasqua

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manuel Minervini ha vinto il ballottaggio a Molfetta, battendo lo sfidante Mastropasqua. Lo spoglio ufficiale è ancora in corso, ma i dati preliminari confermano la sua vittoria. Minervini sarà il nuovo sindaco della città.

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Manuel Minervini è il nuovo sindaco di Molfetta. Mentre lo spoglio ufficiale si sta ancora completando, i dati già confermano la vittoria del candidato del campo largo. Minervini si attesta oltre il 60% delle preferenze, con un netto distacco rispetto allo sfidante Pietro Mastropasqua, sostenuto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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26 MAGGIO 2026 MOLFETTA - NESSUNA SORPRESA MANUEL MINERVINI E PIETRO MASTROPASQUA AL BALLOTTAGGIO

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