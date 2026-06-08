Un nuovo metodo di spettroscopia computazionale, basato su intelligenza artificiale e supercalcolo, permette di prevedere il comportamento dei materiali. Questa tecnologia apre la strada allo sviluppo di nuovi materiali con applicazioni in diversi settori industriali. Le ricerche mostrano come l’uso dell’IA possa accelerare la progettazione e la scoperta di materiali innovativi, migliorando le performance e riducendo i tempi di sviluppo.

Come può l'intelligenza artificiale prevedere il comportamento di un materiale?. Quali settori industriali beneficeranno della nuova spettroscopia computazionale?. Perché Modena è diventata il centro europeo per il calcolo exascale?. Come accelerano le simulazioni digitali lo sviluppo di batterie più efficienti?.? In Breve Workshop dall'8 all'11 giugno 2026 presso il Complesso San Geminiano a Modena. Oltre 80 ricercatori internazionali partecipano all'evento organizzato da Cnr Nano e Unimore. Federico Grasselli e Deborah Prezzi coordinano gli studi su spettroscopia e simulazioni. Collaborazione con centri europei Psi-k e MaX per la progettazione su scala exascale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, l’IA e il supercalcolo creano i materiali del futuro

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