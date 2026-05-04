Modena | segnaletica sbiadita e strisce scomparse creano pericoli

A Modena, alcune zone presentano problemi di segnaletica sbiadita e strisce pedonali scomparse, creando situazioni di rischio per i pedoni. In particolare, nelle aree vicino alla nuova apertura di un supermercato, la segnaletica orizzontale non è ben visibile, rendendo difficile l’individuazione delle strisce di attraversamento. Questi problemi sono stati segnalati da cittadini e rappresentanti locali che chiedono interventi di manutenzione.

? Cosa scoprirai Quali zone di Modena presentano i rischi maggiori per i pedoni?. Come influisce la segnaletica sbiadita sulla sicurezza vicino alla nuova Esselunga?. Chi deve intervenire per proteggere gli anziani in viale Vittorio Veneto?. Dove verranno utilizzati i 360mila euro stanziati per la viabilità?.? In Breve Il Comune ha stanziato 360mila euro per la manutenzione della segnaletica urbana.. Criticità rilevate in viale Vittorio Veneto presso la Casa della comunità Ghassan Daya.. Pericolo segnaletica in strada Canaletto sud tra cavalcavia Mazzoni e via delle Suore.. Strisce scolorite segnalate in via Morane presso le rotaie del Gigetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena: segnaletica sbiadita e strisce scomparse creano pericoli Notizie correlate Tutti i pericoli di via Annino Gentile, la strada senza strisce e segnaletica luminosa: "Inaccettabile"“Via Annino Gentile è oggi il simbolo di una pericolosa mancanza di attenzione da parte dell’Amministrazione comunale. La manifestazione contro le strisce blu a via Diocleziano, l'ira dei residenti: "Così si creano difficoltà alle famiglie"I residenti di via Diocleziano da settimane dicono no alle strisce blu a pagamento realizzate sulla strada, firmando petizioni e annunciando per...