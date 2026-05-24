A Pratovecchio, è stato annunciato che Luca Cipriani assumerà il ruolo di nuovo direttore sportivo nel settore dilettantistico. Nel frattempo, a Monte San Savino, Luca Tognozzi ha ufficialmente lasciato la guida tecnica della squadra, con il club che ha comunicato la sua partenza. Tognozzi, che aveva anche giocato per il club in passato, non continuerà più a ricoprire il ruolo di allenatore.

Cambia l’allenatore a Monte San Savino. Gli arancioblù hanno ufficializzato nella giornata di ieri la partenza di Luca Tognozzi che dunque non proseguirà il proprio percorso alla guida della Sansovino dove ha anche militato come calciatore. Tognozzi era arrivato a fine gennaio e aveva portato gli arancioblù fino al secondo posto nel girone B di Eccellenza uscendo di scena ai playoff contro il Grassina. Scendendo di categoria è ufficiale la conferma invece di Riccardo Franchi sulla panchina dell’ Alberoro. I rossoblù quindi andranno avanti nel segno della continuità dopo l’ottimo piazzamento in zona playoff in questa stagione. Dopo la retrocessione ai playout contro il Bettolle, il Subbiano è pronto a ripartire dalla Seconda categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato dei dilettanti: a Pratovecchio il nuovo direttore sportivo sarà Luca Cipriani. Tognozzi saluta la Sansovino

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