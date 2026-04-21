Pisa è Gabbanini il nuovo direttore sportivo

A pochi giorni dall’esonero di Davide Vaira, il Pisa ha comunicato il nome del nuovo direttore sportivo. La società ha reso noto ufficialmente il cambio di incarico, senza ulteriori dettagli sulla decisione o sui nomi coinvolti. La scelta arriva in un momento di transizione per il club, che prosegue con i lavori di riorganizzazione della propria gestione sportiva.

PISA, 21 APRILE – Nemmeno il tempo di metabolizzare l’esonero di Davide Vaira, che il Pisa ha già annunciato il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Leonardo Gabbanini. Classe 1980, Gabbanini, come si legge dal comunicato del Pisa: “ è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese. Un percorso a livello nazionale e internazionale proseguito nel 2022 con l’importante esperienza al Tottenham nel ruolo di Head of RecruitmentChief Scout, a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, rivestita poi ad interim prima di lasciare il Club”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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