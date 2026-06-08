Una modella polacca è stata aggredita a Milano mentre si recava al supermercato. Un gruppo di persone l’ha circondata e le ha sferrato un pugno in faccia, colpendola. Un ragazzo presente è intervenuto e l’ha aiutata a mettere in fuga gli aggressori. La donna ha riportato lievi ferite e ha chiamato le forze dell’ordine. La scena si è svolta in pieno giorno, davanti a passanti e negozi.

Sfuggita al branco che l’ha aggredita e voleva violentarla grazie all’intervento di uno sconosciuto. La modella polacca Anna Aksamit è stata accerchiata e picchiata da un gruppo di uomini probabilmente ubriachi in pieno giorno a Milano, riportando un occhio nero. La 30enne ha denunciato l’episodio e ha lanciato un appello pubblico anche in Tv per rintracciare il ragazzo che è intervenuto per salvarla, fronteggiando da solo gli aggressori. L’aggressione a Milano L’episodio è avvenuto intorno alle 14 di venerdì in zona Porta Romana a Milano, dove la modella laureata in chimica vive da settembre per lavoro. La 30enne stava andando a fare la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Modella Anna Aksamit aggredita a Milano mentre va al supermercato, pugno in faccia: "Salvata da un ragazzo"

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Milano, modella di 30 anni circondata e picchiata dal branco: «Mi ha salvata un eroe»

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Temi più discussi: Milano, la modella Anna Aksamit aggredita a Porta Romana: Circondata e picchiata, stavano per violentarmi. Mi ha salvata un ragazzo, vorrei incontrarlo; Mi hanno inseguita e picchiata, volevano violentarmi: paura per la modella Anna Aksamit, l'aggressione di un branco in centro a Milano; Milano, modella polacca molestata e picchiata in centro: Cerco chi mi ha salvata; Aggredita dal branco a Milano, modella salvata da un passante: Vorrei ritrovare quell’eroe.

A #Milano la modella polacca Anna Aksamit è stata circondata, aggredita, picchiata e molestata dal branco in pieno giorno in centro. Se non è successo di peggio è grazie al coraggio di un ragazzo. È inaccettabile. La sicurezza è un’emergenza: dopo 4 anni d x.com

Milano, la modella Anna Aksamit aggredita a Porta Romana reddit

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