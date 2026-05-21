Riempie lo zaino di cosmetici | ragazzo fermato mentre tenta il colpo al supermercato

Un ragazzo è stato fermato mentre tentava di uscire da un supermercato con lo zaino pieno di cosmetici e altri prodotti presi dagli scaffali. Secondo quanto ricostruito, aveva riempito lo zaino e stava cercando di uscire senza pagare l'intera merce, pagando solo una piccola parte. La sorveglianza del negozio ha notato il suo comportamento e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato il giovane e sequestrato la merce.

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Ha riempito lo zaino di cosmetici e prodotti dagli scaffali, poi ha provato a uscire pagando soltanto una piccola parte della merce. Ma il piano è fallito proprio davanti alle casse automatiche dell’Esselunga di via Milano, a Brescia, dove una addetta alla vigilanza lo teneva già d’occhio da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Furto al supermercato: tenta la fuga, fermatoTentativo di furto ieri, giovedì 9 aprile, al supermercato Coop di via Cimabue, nei pressi di piazza Beccaria. Tenta il colpo al supermercato in viale Monte Nero: bloccato dalla sicurezza e arrestatoHa tentato di uscire dal supermercato senza pagare, portando con sé una bottiglia di vodka, ma è stato notato e fermato prima di riuscire a far... Viaggiare in Georgia per 1 settimana e posso portare solo uno zaino reddit Riempie lo zaino di bottiglie di whisky, poi morde un cliente per fuggire: panico in un supermercato di MaroneMarone (Brescia), 26 maggio 2025 – Momenti di paura oggi al Conad City di via Roma 13, a Marone, sul lago d’Iseo, dove un 18enne di origini magrebine ha seminato il panico tentando di rubare diverse ... ilgiorno.it Quasi 1.800 euro di lamette nello zaino, poi se ne va senza pagareHa riempito lo zaino con decine di confezioni di lamette da barba tentando poi di uscire dal supermercato senza pagare. Un cittadino rumeno di 33 anni è stato ... elivebrescia.tv