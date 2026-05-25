Malore mentre è in acqua nel lago 62enne salvata dai bagnanti | è in rianimazione al Sant’Anna

Una donna di 62 anni è stata colta da malore mentre si trovava in acqua nel lago e ha rischiato di annegare. I presenti sul lido di Claino con Osteno hanno chiamato i soccorsi e alcuni bagnanti sono intervenuti per salvarla. Attualmente si trova in rianimazione presso l’ospedale Sant’Anna. La donna era immersa a mezzo busto quando ha accusato il problema di salute.

Era immersa a mezzo busto nelle acque del lago quando, all’improvviso, ha accusato un malore rischiando di annegare davanti agli altri bagnanti presenti sul lido di Claino con Osteno. È accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio, quando alcune persone si sono subito mosse per aiutarla e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma: accusa malore nel bosco durante raccolta asparagi, salvata 71enne a Sant’OresteUna donna di 71 anni è stata soccorsa nel bosco di Sant’Oreste, in provincia di Roma, dopo aver accusato un malore improvviso mentre stava...

Gregge massacrato dai lupi sull'Alto Lago: l’unica capra sopravvissuta salvata dai vigili del fuoco nel dirupoUn gregge di capre è stato attaccato dai lupi in una zona dell’Alto Lago, con molti animali trovati morti e sanguinanti.

Argomenti più discussi: Ciclista morto a Casertavecchia: malore per sforzo e caldo forte; Malore in spiaggia, la donna si accascia a terra e muore sotto gli occhi dei bagnanti; Primi bagni nel Ceresio. Una donna si sente male: è grave; Lago di Como, malore sulla motonave: turista 22enne soccorsa con elicottero tra Brienno e Argegno.