Raccolti 200 chili di rifiuti | la spiaggia di Terracina ripulita dai volontari di Plastic Free

Nel fine settimana, i volontari di Plastic Free hanno organizzato una pulizia sulla spiaggia di Terracina, raccogliendo circa 200 chili di rifiuti. L'intervento è durato alcune ore e ha visto la partecipazione di numerose persone che si sono impegnate a rimuovere i rifiuti dall'arenile. La spiaggia si presentava in condizioni di degrado prima dell'intervento e ora si presenta più pulita.

Due quintali di rifiuti: questo il risultato dell’iniziativa che Plastic Free ha organizzato nel fine settimana sul litorale di Terracina. Siamo sulla spiaggia di Porto Badino dove nella mattinata di sabato 18 aprile si sono dati appuntamento il referente dell’associazione a Terracina, Rino.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ripulita dai volontari di Plastic Free l'area piena di rifiuti in corso Promessi Sposi Volontari e detenuti insieme per la pulizia della spiaggia: raccolti 200 chili di rifiutiUn successo l’iniziativa a Terracina di Plastic Free e Seconda Chance, nell’ambito di un progetto nazionale che punta a restituire decoro ai... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alla Bam i volontari plastic free in azione: raccolti 6.500 mozziconi di sigarette; Battaglia all'ultimo mozzicone: volontari ripuliscono piazza De Ferrari da tre kg di 'cicche'; Spiagge smoke free a Palermo, la proposta: Divieto di fumo in tutti gli arenili, ormai colmi di mozziconi; Recuperati 25 chili di rifiuti in nove. Plastic free torna al lavoro raccolti 200 chili di rifiutiI volontari di Plastic Free ieri sono tornati all'opera con una raccolta rifiuti che si è svolta dalle parti del Cus in riva al Ticino, zona Ticinello. Un'iniziativa che si è inserita nell'ambito di ... laprovinciapavese.gelocal.it Porto Torres, raccolti 450 chili di rifiutiL’obiettivo era quello di liberare dai rifiuti alcune zone della città, dove c’è chi spesso trascura il rispetto dell’ambiente. Il risultato dell’attività di raccolta dei volontari Plastic Free, in ... unionesarda.it Anche in Abruzzo è scattato il Plogging Day, la sfida globale di Plastic Free per la Giornata della Terra, in programma dal 18 al 22 aprile. La mobilitazione globale lanciata da Plastic Free Onlus è un’iniziativa diffusa che trasforma un gesto quotidiano in un’azi - facebook.com facebook