Nuova mission di Plastic Free Reggio Calabria | clean up al Tempietto per la raccolta dei mozziconi
Reggio Calabria ha avviato una nuova iniziativa di pulizia al Tempietto, focalizzata sulla raccolta di mozziconi di sigaretta. La città partecipa alla campagna nazionale promossa da Plastic Free Onlus, che mira a sensibilizzare contro l’abbandono di questo tipo di rifiuti. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di tutela ambientale, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento causato dai mozziconi lasciati in aree pubbliche.
Reggio Calabria aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta promossa da Plastic Free Onlus. Il prossimo weekend, infatti, decine di città italiane da nord a sud saranno coinvolte contemporaneamente in una grande mobilitazione ambientale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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