misilmeri intitola una scuola a sara campanella vittima di femminicidio

L’istituto scolastico Portella di Mare a Misilmeri ha preso il nome di Sara Campanella, una giovane studentessa uccisa il 31 marzo 2025. La scuola ha deciso di dedicare la struttura alla memoria di Campanella, vittima di femminicidio. La cerimonia di intitolazione si è svolta oggi, alla presenza di studenti, insegnanti e familiari. La decisione è stata annunciata ufficialmente dall’amministrazione scolastica.

L'istituto scolastico Portella di mare di Misilmeri porta da oggi il nome di Sara Campanella, giovane studentessa uccisa il 31 marzo 2025, vittima di femminicidio. La cerimonia di intitolazione si è svolta questa mattina alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, del sindaco di Misilmeri, e anche dei familiari di Sara, degli studenti e di tutto il personale scolastico. Durante la manifestazione è stato scoperto un murale che ritrae il volto della ragazza, rappresentazione di "un messaggio permanente di speranza, consapevolezza e responsabilità civile rivolto alle nuove generazioni", come affermato dal sindaco. Si sono esibiti la fanfara dei carabinieri e il coro che porta il suo nome. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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