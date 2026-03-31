Il sindaco al cantiere della scuola Sara Campanella | Coltivare qui rispetto per le donne e non violenza

Il sindaco e l’assessore all’Istruzione hanno visitato oggi il cantiere del nuovo edificio scolastico in via Amedeo d'Aosta, parte dell’istituto dedicato a Sara Campanella. Durante la visita, il sindaco ha sottolineato l’importanza di promuovere il rispetto per le donne e di contrastare ogni forma di violenza. La visita si è svolta in un contesto istituzionale, con l’obiettivo di verificare lo stato dei lavori.

Il sindaco Roberto Lagalla, insieme all’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, ha effettuato oggi una visita istituzionale al cantiere del plesso di via Amedeo d'Aosta dell'istituto comprensivo intitolato a Sara Campanella. L'ex media Franchetti è chiusa ormai da oltre 4 anni per lavori di ristrutturazione. Un passaggio simbolico quello di Lagalla a un anno dal 31 marzo 2025, quando Sara Campanella, studentessa universitaria originaria di Misilmeri, venne accoltellata e uccisa da Stefano Argentino, vicino al Policlinico di Messina poche ore dopo aver seguito una lezione. L’intervento nello storico istituto di Romagnolo... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il sindaco al cantiere della scuola Sara Campanella: "Coltivare qui rispetto per le donne e non violenza" Articoli correlati Intitolato a Sara Campanella il laboratorio della sua università: qui la sua ultima lezione prima di essere uccisaIntitolato a Sara Campanella il laboratorio dell'unità di Igiene ospedaliera del Policlinico di Messina: qui aveva frequentato la sua ultima lezione... Basta violenza sulle donne. Il padre di Giulia Cecchettin: "Educhiamo al rispetto"Combattere la violenza di genere, educare al rispetto e alla libertà individuale. Contenuti utili per approfondire su Sara Campanella Un anno senza Sara Campanella: Messina la ricorderà con una piazzaL’Università non le ha dimenticate, la città non le ha dimenticate. Il Comune di Messina da un anno lavora ad un progetto di riqualificazione dello slargo in cui è stata accoltellata Sara Campanella. tempostretto.it Nasce l’associazione Sara Campanella, per trasformare il dolore in impegnoTrasformare il dolore in memoria, impegno e amore. È l'impegno dell'associazione Sara Campanella Ets, che ha fatto la sua prima uscita pubblica ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo. La 22enne ... vita.it