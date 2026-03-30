La lettera della zia di Sara Campanella a un anno dal femminicidio | Continuo a cercarti nei gesti d’amore

A un anno dalla morte di Sara Campanella, avvenuta il 31 marzo dello scorso anno fuori dal Policlinico di Messina, si è diffusa una lettera della zia della vittima. La donna scrive di continuare a cercare la presenza di Sara nei gesti d’amore e ricorda che la studentessa universitaria è stata uccisa da Stefano Argentino, al termine di una lezione.

Il 31 marzo di un anno fa Sara Campanella veniva uccisa fuori dal Policlinico di Messina al termine di una lezione universitaria da Stefano Argentino. In una lettera a Fanpage.it la zia la ricorda così: "Aveva sogni grandi. Voleva costruirsi un futuro per contribuire alla ricerca in campo medico". 🔗 Leggi su Fanpage.it Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sara Campanella Femminicidio, i genitori di Sara Campanella scrivono alla famiglia Zinnanti: "Il nostro grido si unisce al vostro in un abbraccio disperato"La commovente lettera dei genitori della sfortunata ragazza uccisa lo scorso anno. Sara Campanella uccisa un anno fa, un flashmob nel Messinese contro i femminicidiL'iniziativa dell'associazione “Al Tuo Fianco”, in collaborazione con il Comune di Santa Teresa di Riva. La laurea alla memoria a Sara Campanella, vittima di femminicidio