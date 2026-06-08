Una richiesta di risarcimento da 220 milioni di dollari è stata presentata tra Roma e New York. La causa riguarda attività imprenditoriali che sarebbero state danneggiate da notizie pubblicate online. La richiesta si basa sulla connessione tra le pubblicazioni e le perdite economiche subite dalle imprese coinvolte. Le parti coinvolte sostengono che le notizie abbiano avuto un impatto diretto sui risultati finanziari delle aziende interessate.

Quali attività imprenditoriali sono state colpite dalla causa a New York?. Come hanno dimostrato il nesso tra notizie e danni economici?. Chi sono i responsabili delle pubblicazioni contestate dai due imprenditori?. Perché la battaglia legale si è spostata nelle aule americane?.? In Breve Legali Rosario Di Raimondo e Giuseppe Scarpa depositano istanze a Roma. Azione legale negli Stati Uniti per danni alle attività imprenditoriali a New York. Controversia scaturita da pubblicazioni Rai e Il Fatto su presunti profili criminali. Procedura mira a quantificare perdite economiche e danni alla reputazione personale. Minetti e Cipriani avviano una battaglia legale da oltre 220 milioni contro Rai e Il Fatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Minetti e Cipriani: richiesta di 220 milioni tra Roma e New York

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