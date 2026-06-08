Due cause legali sono state intentate contro il quotidiano e la Rai, coinvolgendo rappresentanti di due società. La Cipriani Usa Inc. ha richiesto un risarcimento di 250 milioni di dollari presso la corte di New York, esclusi i danni. Contestualmente, ci sono cause anche in Italia, con richieste di oltre 220 milioni di euro. Le cause riguardano presunti danni derivanti da pubblicazioni e trasmissioni.

Un risarcimento da 250 milioni di dollari, esclusi i danni, è stato richiesto presso la Corte distrettuale di New York dalla Cipriani Usa Inc., la società americana a cui fa riferimento Giuseppe Cipriani, contro la società Il Fatto e la Rai. Lo fa sapere il Corriere della Sera. Nella denuncia civile non per diffamazione ma per "interferenza illecita con rapporti commerciali futuri, falsa rappresentazione dannosa e denigrazione commerciale", si farebbe riferimento a un impatto commerciale "immediato e grave" per la società per via di una "serie di accuse false e sensazionalistiche" sui rapporti tra Cipriani e il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Prime grane per Travaglio & Co. Doppia causa di Minetti e Cipriani (Roma e New York) contro Fatto e Rai. Chiesti oltre 220 milioni di euro

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