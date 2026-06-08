Giuseppe Cipriani ha richiesto un risarcimento di oltre 216 milioni di euro a Fatto Quotidiano e Rai. La richiesta deriva dagli articoli e dalle puntate di Report che hanno trattato la grazia concessa all’ex consigliera regionale lombarda. La cifra è stata presentata come danno per le presunte ripercussioni sulla reputazione. Cipriani è il compagno di Nicole Minetti, coinvolta in vicende legate alla stessa grazia. La richiesta di risarcimento si aggira complessivamente attorno ai 220 milioni di euro.

Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, ha chiesto 250 milioni di dollari (oltre 216 milioni di euro) di risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alla Rai per gli articoli e le puntate di Report relative alla grazia concessa all’ex consigliera regionale lombarda. Lo scrive Repubblica, che ha visionato il documento di 34 pagine. Non solo: la coppia ha anche avviato una procedura di mediazione nei confronti del giornale, avanzando una richiesta risarcitoria da 5 milioni di euro. In tutto, dunque, Cipriani e Minetti chiedono 220 milioni di danni. I legali: «Campagna diffamatoria deliberata». La richiesta di risarcimento danni negli Stati Uniti è stata presentata dalla società Cipriani Usa Inc. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Minetti e Cipriani, chiesti 220 milioni di danni a Fatto Quotidiano e Rai

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