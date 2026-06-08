Minetti e Cipriani hanno presentato una causa contro il Fatto Quotidiano e la Rai, chiedendo complessivamente 220 milioni di euro di danni. La denuncia include una causa a Roma per danno reputazionale con una richiesta di 5 milioni di euro nei confronti della società editoriale del quotidiano. Contestualmente, sono state depositate due denunce a Roma e New York contro le testate per presunti danni alla reputazione.

Milano, 8 giugno 2026 – Una causa a Roma per danno reputazionale con una richiesta di 5 milioni di euro alla società editoriale del Fatto Quotidiano. E una a New York per “danno alle imprese” che coinvolge anche la Rai e nella quale si reclamano 250 milioni di dollari (vale a dire 216 milioni di euro). Si muove su un doppio binario l’offensiva giudiziaria di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani dopo la conferma della grazia all’ex olgettina da parte del Quirinale. Due cause. Il 26 giugno prossimo è fissato a Roma l’i ncontro di mediazione in cui Minetti e Cipriani chiamano in causa Il Fatto, il direttore Marco Travaglio e una decina di giornalisti del quotidiano per quella che definiscono "una violenta campagna diffamatoria” per gli articoli pubblicati tra l’11 aprile e il 12 maggio scorsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Minetti e Cipriani all’attacco, chiesti 220 milioni di danni. Doppia denuncia a Roma e New York contro il Fatto e la Rai

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