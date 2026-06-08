Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Vicenza dopo aver minacciato i familiari con un coltello e aver messo a soqquadro l’appartamento. L’intervento della Polizia è avvenuto rapidamente, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte. Le vittime sono state messe in salvo e il 20enne è stato portato in custodia. Nessun ferito è stato segnalato durante l’episodio.

Un giovane cittadino libico è stato arrestato per minacce ai danni dei familiari, dopo averli intimiditi con un coltello all’interno di un appartamento in via Fantoni, a Vicenza. L’intervento è stato effettuato dalla Squadra Volante nella mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione. L’uomo è stato identificato e condotto in Questura, per poi essere trasferito alla Casa Circondariale. L'intervento a Vicenza L’incontro con le vittime L’identificazione e l’arresto Le procedure in Questura e il trasferimento Il contesto dell’intervento L’intervento a Vicenza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una chiamata ha richiesto l’intervento urgente degli Agenti della Squadra Volante in via Fantoni, a Vicenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Minaccia i familiari con il coltello a Vicenza e mette a soqquadro l'appartamento, arrestato un 20enne

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