Roma 28enne sequestra i familiari con un coltello | arrestato dalla polizia

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver sequestrato i familiari nel quartiere Casilino di Roma. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando l’uomo ha minacciato i presenti con un coltello. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e hanno immobilizzato l’individuo, liberando le persone coinvolte. La vicenda si è conclusa senza feriti, ma ha creato grande paura tra i residenti della zona.

Momenti di paura per una famiglia sequestrata da un 28enne armato di coltello nel quartiere Casilino a Roma. I poliziotti hanno fatto irruzione in casa e lo hanno arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Litiga con un uomo sul bus Anm pieno di passeggeri e tira fuori un coltello: arrestato un 28enne a MaranoSul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il 28enne e hanno sequestrato un coltello con la lama lunga 22 centimetri.

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