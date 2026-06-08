Minaccia e aggredisce verbalmente un poliziotto durante Brescia-Salernitana | Daspo per un 54enne residente a Parma

Durante la partita tra Brescia e Salernitana del 27 maggio, un tifoso di 54 anni residente a Parma ha minacciato e aggredito verbalmente un agente di polizia. Per questi comportamenti, è stato applicato un provvedimento di Daspo della durata di un anno. Un altro tifoso della stessa squadra ha ricevuto un divieto di tre anni. Entrambi sono stati coinvolti nei disordini avvenuti durante l'incontro di calcio.

Due tifosi della Salernitana, tra cui un 54enne residente a Parma, sono stati raggiunti da un provvedimento di Daspo per uno e per tre anni per i fatti accaduti in occasione della partita di calcio tra Brescia e Salernitana, valida per il campionato di serie C, che si è disputata il 27 maggio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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ULTIM'ORA ARRESTATO UNO DEGLI AGGRESSORI DEL POLIZIOTTO A TORINO: È UN 22ENNE

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