Estrae un coltello da 37 centimetri e minaccia tre connazionali in stazione | denunciato 22enne residente a Parma

Un giovane di 22 anni residente a Parma è stato denunciato dopo aver estratto un coltello artigianale lungo 37 centimetri e aver minacciato tre persone di nazionalità italiana in una stazione. L’episodio si è verificato recentemente, portando le forze dell’ordine a intervenire e a procedere con le verifiche del caso. La situazione si è conclusa con la denuncia dell’individuo per minacce e porto di arma impropria.