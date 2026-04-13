Estrae un coltello da 37 centimetri e minaccia tre connazionali in stazione | denunciato 22enne residente a Parma
Un giovane di 22 anni residente a Parma è stato denunciato dopo aver estratto un coltello artigianale lungo 37 centimetri e aver minacciato tre persone di nazionalità italiana in una stazione. L’episodio si è verificato recentemente, portando le forze dell’ordine a intervenire e a procedere con le verifiche del caso. La situazione si è conclusa con la denuncia dell’individuo per minacce e porto di arma impropria.
Ha estratto un coltello artigianale lungo 37 centimetri ed ha iniziato a minacciare tre connazionali. Il protagonista dell'episodio, che si è verificato in stazione a Reggio Emilia, è un 22enne egiziano residente a Parma. La violenta lite, nata per futili motivi, si è verificata nella giornata di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
In stazione a Salsomaggiore con un coltello a serramanico di 15 centimetri: 21enne denunciatoNei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di...
Leggi anche: Al centro commerciale con in tasca un coltello da 17 centimetri: 21enne denunciato