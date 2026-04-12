Irrompe in casa di un uomo e lo minaccia poi aggredisce anche un poliziotto

Un uomo è stato arrestato a Terracina con l’accusa di aver fatto irruzione nell’abitazione di un altro uomo e di averlo minacciato. Successivamente, ha aggredito anche un agente di polizia intervenuto sul posto. Le forze dell’ordine hanno portato a termine l’arresto in seguito alle accuse di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.