Irrompe in casa di un uomo e lo minaccia poi aggredisce anche un poliziotto
Un uomo è stato arrestato a Terracina con l’accusa di aver fatto irruzione nell’abitazione di un altro uomo e di averlo minacciato. Successivamente, ha aggredito anche un agente di polizia intervenuto sul posto. Le forze dell’ordine hanno portato a termine l’arresto in seguito alle accuse di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.
Tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale: sono queste le accuse per cui è stato arrestato un uomo a Terracina. Si tratta di un cittadino di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.I fatti sono.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Roma: adesca uomo in un bar, vanno a casa e lo aggredisce, arrestato 18enneI Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale...
Leggi anche: Rignano, uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere lo stabile