Minaccia di lanciarsi nel vuoto con corda al collo salvato
Un uomo nel centro di Genova è stato salvato dopo aver minacciato di lanciarsi nel vuoto con una corda al collo. La situazione ha causato momenti di tensione e apprensione tra i passanti e le forze dell’ordine intervenute sul posto. Non sono stati riportati dettagli sulle motivazioni della minaccia né su eventuali interventi successivi. La persona è stata soccorsa e messa in sicurezza.
Momenti di apprensione nella serata di domenica 7 giugno 2026 nel centro di Genova per un uomo, che minacciava di compiere un gesto estremo. Intorno alle 23.15 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in via D'Annunzio, nei pressi di piazza Dante.Un uomo di 54 anni, italiano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Paura in centro a Napoli: un uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto dal terzo pianoUn uomo ha minacciato di lanciarsi dal terzo piano di un edificio in via San Giovanni in Porta, nel centro di Napoli, a poca distanza da piazza...
Taurasi, minaccia di lanciarsi da un ponte: salvato dai CarabinieriIeri a Taurasi, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti per salvare un uomo che minacciava di buttarsi da un ponte di...
Temi più discussi: Minaccia di lanciarsi nel vuoto con corda al collo, salvato; Paura a Pisa, studente universitario sale sul tetto del museo e minaccia di gettarsi nel vuoto; Litiga con il fratello e minaccia il suicidio, salvato dai poliziotti; Scavalca la ringhiera del ponte Maiella (Scafa) e minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvato dai carabinieri.
Minaccia di lanciarsi nel vuoto con corda al collo, salvato ift.tt/CjaKFvL ift.tt/IROgAXW x.com
Si era arrampicata sul parapetto dell'ex Orceana Park, da dove aveva minacciato di lanciarsi nel vuoto per un volo di 15 metri. Raggiunta dai carabinieri, la ragazza ha deciso di scendere e fermare il gesto. - Facebook facebook
Catachans.. valgono di più rispetto ai Cadians? È così importante lo Scout 6 rispetto a fucili migliori e Sticky? (Ho già l'infiltrazione nelle mie liste) reddit
Scavalca la ringhiera del ponte Maiella (Scafa) e minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvato dai carabinieriLa telefonata al 112 è arrivata intorno alle 2.20 del 28 maggio. Una lunga trattativa e poi un intervento fulmineo che ha permesso ai carabinieri di afferrare il 30enne e metterlo in salvo. A racconta ... ilpescara.it
Un uomo minaccia di lanciarsi dal Tribunale di MilanoMilano (askanews) – Un uomo è salito su un’impalcatura fuori dal palazzo di giustizia di Milano e minaccia di suicidarsi lanciandosi nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri. Per questo via Freguglia ... affaritaliani.it