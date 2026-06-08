Un uomo nel centro di Genova è stato salvato dopo aver minacciato di lanciarsi nel vuoto con una corda al collo. La situazione ha causato momenti di tensione e apprensione tra i passanti e le forze dell’ordine intervenute sul posto. Non sono stati riportati dettagli sulle motivazioni della minaccia né su eventuali interventi successivi. La persona è stata soccorsa e messa in sicurezza.

Momenti di apprensione nella serata di domenica 7 giugno 2026 nel centro di Genova per un uomo, che minacciava di compiere un gesto estremo. Intorno alle 23.15 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in via D'Annunzio, nei pressi di piazza Dante.Un uomo di 54 anni, italiano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Minaccia di lanciarsi nel vuoto con corda al collo, salvato ift.tt/CjaKFvL ift.tt/IROgAXW x.com

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