Taurasi minaccia di lanciarsi da un ponte | salvato dai Carabinieri

Ieri a Taurasi, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti per salvare un uomo che minacciava di buttarsi da un ponte di circa 15 metri che attraversa il fiume Calore. L’intervento si è reso necessario dopo che il soggetto ha manifestato l’intenzione di compiere il gesto, e i militari sono riusciti a rintracciarlo e a evitare il peggio.

Nella giornata di ieri, a Taurasi, i Carabinieri in forza all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto al rintraccio e contestuale salvataggio di un uomo che stava minacciando di lanciarsi da un ponte che, da un’altezza di circa 15 metri, attraversa il fiume Calore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tenta di lanciarsi da uno strapiombo a Vignanello, salvato in extremis dai carabinieri Matrimonio in crisi, 33enne vuole lanciarsi dal ponte: salvato da maresciallo dei carabinieriUna crisi familiare degenerata in un momento di profonda disperazione ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma il pronto intervento di un...