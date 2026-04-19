Paura in centro a Napoli | un uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto dal terzo piano

Un uomo ha minacciato di lanciarsi dal terzo piano di un edificio in via San Giovanni in Porta, nel centro di Napoli, a poca distanza da piazza Cavour. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra dell’Orientale 2B, che si sono mossi per gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di intervento.

Tentato suicidio in via san Giovanni in porta a pochi passi da piazza Cavour. Sul posto vigili del fuoco (squadra dell'orientale 2B). Presenti carroteli (veicoli in dotazione ai vigili del fuoco munito di teli di salvataggio) e i carabinieri per tentare di distogliere l'uomo dalla sua volontà di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Scavalca il guardrail e minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvato da due personeTempo di lettura: 2 minutiSventato un tentativo di suicidio nella giornata di lunedì attorno alle ore 13 circa. Napoli, scomparso da 3 giorni minaccia di lanciarsi in burrone: salvato 48enneI carabinieri di Sorrento e di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, hanno salvato un uomo di 48 anni che minacciava di lanciarsi in un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Paura in centro, esalazioni tossiche in un hotel di via della Frezza: 10 persone soccorse e strade chiuse; Paura in pieno centro, giovane colpita con un pugno al volto e derubata: responsabile fermato dopo tre ore di caccia all'uomo; Paura in pieno centro a Cosenza: furto in un bar su Corso Mazzini; Paura in centro a Pasquetta: uomo armato di coltello e catena denunciato. Bimbo di tre anni infastidito da due ubriachi in centro a Bergamo. La mamma: «Tanta paura»Era circa mezzogiorno di sabato 18 aprile e il piccolo si trovava in via Camozzi con la madre, quando i due uomini si sono avvicinati. Il racconto della donna: «Sono stati insistenti, uno dei due vole ... ecodibergamo.it Paura in centro a Scandiano. Aggredito con una mazza: Preso alle spalle per una rapinaVittima un 37enne colpito alle gambe fuori dal bar. Sono riuscito a difendermi e metterlo in fuga. Ora indagano i carabinieri: l’uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. ilrestodelcarlino.it Foggia, 82enne investito in corso Roma Paura stamane in corso Roma, nel pieno centro di Foggia, dove un uomo di 82 anni è stato investito da un’auto. L’anziano è stato trasportato in ospedale, il conducente dell’autovettura si è subito fermato per prestare - facebook.com facebook La modella Bonja contro Putin: "La gente ha paura di lei" x.com