Paura in centro a Napoli | un uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto dal terzo piano

Da napolitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha minacciato di lanciarsi dal terzo piano di un edificio in via San Giovanni in Porta, nel centro di Napoli, a poca distanza da piazza Cavour. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra dell’Orientale 2B, che si sono mossi per gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di intervento.

Tentato suicidio in via san Giovanni in porta a pochi passi da piazza Cavour. Sul posto vigili del fuoco (squadra dell'orientale 2B). Presenti carroteli (veicoli in dotazione ai vigili del fuoco munito di teli di salvataggio) e i carabinieri per tentare di distogliere l'uomo dalla sua volontà di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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