Ore 14 Sera su Rai 2 | Caso Garlasco Milo Infante replica al legale della famiglia Poggi

Alle 14 su Rai 2, durante Ore 14 Sera, Milo Infante ha replicato al legale della famiglia Poggi. La puntata ha mostrato aggiornamenti sulle indagini, con analisi di DNA e nuovi sviluppi. Il conduttore ha risposto alle accuse del legale, senza fornire dettagli aggiuntivi, mentre si discuteva delle ultime verifiche processuali. La discussione si è incentrata sulle evidenze emerse e sulle dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori approfondimenti sui protagonisti.

Nuove tensioni sul Caso Garlasco nella puntata di Ore 14 Sera: Milo Infante torna a rispondere al legale della famiglia Poggi tra nuove indagini, DNA e un confronto inedito. Questa sera, giovedì 28 maggio, a Ore 14 Sera su Rai 2 si torna a parlare del Caso Garlasco e dell'omicidio di Chiara Poggi. Al centro della puntata la replica di Milo Infante al legale della famiglia Poggi dopo le polemiche degli ultimi giorni. Spazio anche alle nuove indagini della Procura di Pavia, alle analisi sul DNA e alla posizione di Andrea Sempio. Omicidio Chiara Poggi e la condanna definitiva di Alberto Stasi Nel 2015 la Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per Alberto Stasi, fidanzato della vittima, ritenuto colpevole in via definitiva dell'omicidio di Chiara . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Ore 14, rai 2 Per il generale Garofano è tutto falso Chiara Poggi

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