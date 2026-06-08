milo infante lascia la rai e passa a mediaset

Milo Infante ha presentato le proprie dimissioni dalla Rai e si trasferirà a Mediaset. La decisione è stata comunicata all'amministratore delegato della Rai. La direzione della Rai ha manifestato l'intenzione di trattenere l'autore, ma Infante ha deciso di cambiare azienda. La notizia è stata diffusa da fonti di stampa.

Clamoroso! Milo Infante ha rassegnato le proprie dimissioni all'ad Rai ed è pronto a passare a Mediaset, sebbene il direttore Corsini voglia trattenerlo a tutti i costi Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato:. Il conduttore diOre14è pronto a dire addio alla rete, dove ultimamente aveva fatto il bis, per ottenere un ottimo ruolo dal competitor. E’Davide Maggioa rivelare la notizia e a spiegare che pare ci sia stato un progetto non andato in porto ad aver fatto prendere adInfantequesta drastica decisione. Per questoil conduttore ha deciso di dare le proprie dimissioni. Fino a poco fa si parlava di un riassestamento del palinsesto:Mara Venier avrebbe lasciato Domenica In, al suo posto sarebbe arrivatoAlberto Matano che, a sua volta sarebbe stato sostituito da Milo Infante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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CLAMOROSO: IL CONDUTTORE MILO INFANTE STA PER PASSARE A MEDIASET. COLPACCIO DEL BISCIONE

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CLAMOROSO: MILO INFANTE PASSA A MEDIASET In Rai gli avevano promesso la conduzione di Vita In Diretta, poi conclusa con un nulla di fatto. Infante firma un contratto con Mediaset. Fonte: @davidemaggio #ore14 #AscoltiTv x.com

Milo Infante si dimette e vola a Mediaset: Ma la Rai farà di tutto per trattenerloMilo Infante si è dimesso dalla vicedirezione degli Approfondimenti Rai ed è pronto a firmare con Mediaset. La Direzione Approfondimenti: Faremo di tutto per trattenerlo. fanpage.it

Milo Infante lascia la Rai per Mediaset, consegnata la lettera di dimissioniInterpellata, la direzione Approfondimenti di viale Mazzini fa sapere che ce la metterà tutta per trattenere il suo pezzo da novanta ... affaritaliani.it