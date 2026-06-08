TERREMOTO IN RAI | MILO INFANTE PASSA A MEDIASET CON MEGA CONTRATTO

Milo Infante ha lasciato la Rai e si è trasferito a Mediaset, firmando un contratto con Mega. La decisione comporta l’addio alla conduzione del programma pomeridiano e serale su Rai 2, trasmissione di cui era alla guida da tempo. La sua uscita dalla Rai è stata ufficializzata con questa transizione verso l’emittente di proprietà della famiglia Berlusconi.

Milo Infante sbatte la porta di mamma Rai e corre da Mediaset. Addio Ore 14 tra pomeriggio e prima serata e direzione impero tv della famiglia Berlusconi. La bomba di telemercato è stata lanciato dal bene informato Davide Maggio. Per Infante un programma in prime time e un ruolo direzione di altissimo peso. Nonostante i grandi ascolti ottenuti in Rai con Ore 14 che ha superato Quarto Grado, il trattamento dell’azienda non è stato ritenuto ottimale dal giornalista. Pare inoltre, riferisce il blog, che la Rai avesse prospettato a Infante la conduzione di Vita in Diretta con Alberto Matano in direzione Domenica In. Nulla di fatto. Inoltre le continue interruzioni di Ore 14, complici gli eventi sportivi di Rai2 tra Olimpiadi e Giro d’Italia, hanno sempre suscitato un mai celato disappunto in Milo Infante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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