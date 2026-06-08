Milo Infante ha lasciato la Rai per trasferirsi a Mediaset, dove condurrà “Dentro la Notizia” al posto di Gianluigi Nuzzi. La decisione è stata comunicata a Cologno Monzese, dove si ipotizza fosse stato scelto per un ruolo di rilievo. La sua presenza nel nuovo programma è confermata, mentre non sono stati resi noti dettagli contrattuali o altre specifiche.

A Cologno Monzese avrebbero pensato a lui per un ruolo apicale e la certezza che circola negli ambienti televisivi sarebbe che sarà proprio lui il nuovo conduttore di “Dentro la Notizia”, al posto di Gianluigi Nuzzi Milo Infante ha lasciato la Rai dopo una lettera condivisa con l’ad Giampaolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Milo Infante lascia la Rai per approdare a Mediaset, sarà il conduttore di “Dentro la Notizia” al posto di Gianluigi Nuzzi

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Milo Infante, svolta clamorosa e addio alla Rai: Passa a Mediaset, ecco cosa farà

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