milly carlucci corteggia di nuovo chiara ferragni

Milly Carlucci ha nuovamente invitato Chiara Ferragni a partecipare a un suo progetto, ma l'influencer ha rifiutato. La conduttrice ha riproposto l'invito anche quest'anno, senza successo. La Ferragni ha deciso di non accettare l'offerta, confermando il suo rifiuto. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della decisione. La proposta di Carlucci era rivolta a Ferragni per un coinvolgimento in uno dei suoi programmi televisivi.

Milly Carlucci è tornata alla carica con Chiara Ferragni: sono anni che la vuole aBallando con le stelle,eppure sembra che l’influencer non se la senta. Sel’anno scorso il motivo poteva nascondersi dietro alla presenza di Selvaggia Lucarelli in giuria, stavolta è meno chiara la causa per cui non ci sarà, dato chel’opinionista ormai è migrata a Mediaset. A dare l’indiscrezione èChiche rivela cheMilly Carlucci ci ha provato di nuovo a contattare l’influencerma lei ha declinato gentilmente l’invito, nuovamente. Sembra che l’influencer al momento sia occupata con la sua docuserie, in collaborazione con Netflix, dove racconterà gli ultimi due anni vissuti, dopo lo scoppio del Pandorogate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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