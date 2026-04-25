Milly Carlucci | difesa per D’Urso e il nuovo legame con Cruciani

Milly Carlucci ha espresso sostegno nei confronti di Barbara D'Urso riguardo a recenti questioni legate alla sua attività professionale. Inoltre, ha considerato l’ipotesi di stabilire un contatto con Giuseppe Cruciani per eventuali collaborazioni nel programma Ballando. Queste dichiarazioni sono state rese note attraverso interviste e comunicati ufficiali, senza ulteriori commenti pubblici o analisi.

? Cosa sapere Milly Carlucci difende Barbara D'Urso e valuta un contatto con Giuseppe Cruciani per Ballando.. La conduttrice punta sulla continuità professionale in vista della nuova stagione di settembre.. Milly Carlucci rivela nuovi dettagli sulla gestione della carriera di Barbara D’Urso e sulle possibili evoluzioni del prossimo palinsito televisivo, tra riflessioni familiari legate alla prossima maternità come nonna e i contatti in corso con Giuseppe Cruciani per Ballando. La conduttrice, che descrive la televisione come il proprio parco giochi personale, ha condiviso una serie di riflessioni profonde sul valore dei talenti e sulle dinamiche che regolano il piccolo schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milly Carlucci: difesa per D’Urso e il nuovo legame con Cruciani Notizie correlate MILLY CARLUCCI: “D’URSO TALENTO BUTTATO SENZA COLPE. CRUCIANI IN GIURIA? VEDREMO”Milly Carlucci si racconta nel giorno della finale di Canzonissima, lo show che tornerà il prossimo anno con alcune novità, ma nel mentre pensa a... Milly Carlucci: “Barbara D’Urso? Mi spiace sempre quando vedo un talento buttato via non per sua colpa. Con Cruciani ci ‘annusiamo’ da anni ma poi non concretizziamo”C’è chi la chiama “sergente di ferro” ma lei, Milly Carlucci semplicemente si diverte in televisione, ci passa la sua vita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Canzonissima, anticipazioni del 18 aprile: cantanti e ospiti della quinta puntata; Ballando con le stelle, Milly scompiglia tutto: vuole Barbara D’Urso e Giuseppe Cruciani in giuria; Ballando con le Stelle cambia volto: Cruciani tra i nuovi giudici, la rivoluzione della giuria è già partita; Impeachment contro Pete Hegseth, i democratici attaccano il capo del Pentagono. Milly Carlucci, la frase a sorpresa che non farà piacere a Stefano De Martino: stoccata su SanremoMilly Carlucci a ruota libera su Stefano De Martino a Sanremo, sullo scontro D'Urso-Mediaset e sulla giuria di Ballando con le Stelle ... gossipetv.com Possibile svolta in giuria: Giuseppe Cruciani nel mirino di Milly Carlucci per Ballando con le stelleMilly Carlucci non smentisce i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le stelle e rimanda a settembre qualsiasi decisione definitiva, lasciando in sospeso Selvaggia Lucarelli ... notizie.it Milly Carlucci ha precisato di non volere entrare nel merito della vicenda legale Mediaset – D'Urso perché ritiene che in faccende tanto delicate sia meglio "non fare pettegolezzi". Quando è stato evidenziato come sia stata la prima a tendere una mano alla co - facebook.com facebook Lei è stata la prima a tendere la mano a Barbara D'Urso. Milly Carlucci: «Mi spiace quando vedo un talento buttato via non per sua colpa. Non lasciare indietro nessuno è un valore per me fondamentale, soprattutto se applicato a professionisti di questo calibro x.com