Durante la trasmissione televisiva, Milly Carlucci ha annunciato che un nuovo giudice sostituirà Selvaggia. La conduttrice ha spiegato che il cambio avviene per motivi di programmazione e ha presentato la persona scelta. La decisione è stata comunicata in diretta, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sul procedimento. La sostituzione è avvenuta durante la fase di selezione dei giudici, in un momento di grande attenzione da parte del pubblico.

Da settimane il mondo della televisione è attraversato da una domanda che sta alimentando indiscrezioni, retroscena e pronostici: chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle? Sebbene non sia ancora arrivata un’ufficialità definitiva dalla Rai, ormai negli ambienti televisivi viene dato quasi per certo il passaggio della giornalista e opinionista alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, lasciando così vacante una delle poltrone più importanti del talent di Milly Carlucci. Negli ultimi giorni si è scatenato un vero e proprio toto-nomi, con numerosi volti noti del piccolo schermo accostati alla trasmissione del sabato sera di Rai 1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Lei al posto di Selvaggia”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci punta sul top: chi è il nuovo giudice

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Giuseppe Cruciani in Giuria a Ballando con le Stelle Le Ultime Novità

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