Gli studenti hanno partecipato a una pulizia di un parco pubblico nell’ultimo giorno di scuola. Sono arrivati con volontà di rimuovere rifiuti e sistemare aree verdi, concentrandosi sull’attività con entusiasmo. Il ministro dell’istruzione ha commentato che si tratta di un gesto positivo, sottolineando il valore di coinvolgere i giovani in azioni di cura del territorio. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

“L’ultimo giorno di scuola è sempre il giorno delle esuberanze. Questi ragazzi invece hanno scelto di venire a pulire un parco pubblico, il loro parco, divertendosi. È un gesto molto bello, un momento di crescita, maturazione, consapevolezza ed esempio per tanti altri”. Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, in relazione alla conclusione di un’iniziativa promossa dall’Istituto Vespucci e realizzata con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Scarpa, finalizzata alla pulizia del parco cittadino, a Milano. “Siamo stati tutti, da giovani, protagonisti di qualche atto di esuberanza”, ha sottolineato. “Questi ragazzi si sono divertiti – ha affermato – e hanno acquisito questa consapevolezza che il parco e i giardini sono sono loro, di loro proprietà”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Lapresse.it - Milano, Valditara con gli studenti che puliscono il parco: "Bel gesto nell'ultimo giorno di scuola"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ministro Valditara in visita a Veroli: scuola, tradizione e incontro con gli studentiMartedì 19 maggio, il ministro dell’istruzione e del merito ha fatto visita a Veroli per una giornata dedicata ai temi dell’educazione e della...

Professori aggrediti a Parma dagli studenti, calci e pugni al parco davanti a scuola: solidarietà di ValditaraDue professori sono stati aggrediti da un gruppo di studenti in un parco vicino a una scuola di Parma.

Temi più discussi: Consenso informato a scuola per l'educazione affettiva, il ddl Valditara è legge; Che voto ha preso il ministro Valditara all'esame di Maturità; D’Elia: E’ anche digitale, gravissima legge Valditara; MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO * : IL MINISTRO GIUSEPPE VALDITARA IN VISITA A MILANO.

Valditara via via: striscione di protesta ai cancelli del Vespucci per la visita del ministroBlitz del collettivo studentesco in via Valvassori Peroni. Uds: Mentre le visite ministeriali si moltiplicano, i problemi strutturali restano ignorati ... msn.com

Milano, Valditara con gli studenti che puliscono il parco: Bel gesto nell'ultimo giorno di scuola(LaPresse) L'ultimo giorno di scuola è sempre il giorno delle esuberanze. Questi ragazzi invece hanno scelto di venire a pulire un parco ... stream24.ilsole24ore.com

Vietata l’educazione sessuale all’asilo e alle elementari: il ddl Valditara è legge. Come funziona il consenso informato alle superiori. x.com