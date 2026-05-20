Il ministro Valditara in visita a Veroli | scuola tradizione e incontro con gli studenti
Martedì 19 maggio, il ministro dell’istruzione e del merito ha fatto visita a Veroli per una giornata dedicata ai temi dell’educazione e della formazione. Durante l’incontro, ha incontrato gli studenti e ha visitato alcune strutture scolastiche della città. La visita si è concentrata sull’attenzione alle scuole locali e alle attività legate all’istruzione. Nessun evento o dichiarazione ufficiale sono stati comunicati oltre alla presenza del ministro e agli incontri con gli studenti.
Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha visitato Veroli martedì 19 maggio per una giornata istituzionale dedicata ai temi della scuola e della formazione. La visita ha toccato diversi luoghi simbolici della città ciociara, coinvolgendo studenti, docenti, dirigenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Il ministro Valditara visita l'istituto Galilei e viene contestato. Gli studenti: "Zittiti e cacciati"Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara va in visita all’istituto tecnico Galilei di Roma e viene contestato da studenti e studentesse.
Il ministro Valditara in visita alle scuole di Olgiate: "Vicino al mondo della scuola lecchese"Questa mattina il titolare del dicastero a Istruzione e Merito ha visitato la Scuola dell’Infanzia San Zeno e la secondaria di primo grado Emilio...
Accolto nella città di Veroli il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per una visita istituzionale dedicata ai temi della scuola, della formazione e del futuro educativo delle nuove generazioni. La giornata si è aperta presso la Sala Consiliare del facebook
Il Ministro Valditara oggi in visita a Veroli tra studenti e istituzioni ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
Valditara e le nuove indicazioni per i Licei, per filosofia. Riflessione anche sull'insegnamento della materia a scuola. reddit
Il ministro Valditara fa tappa a VeroliVisita domani a Veroli del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che sarà protagonista di una giornata di appuntamenti tra incontri istituzionali, momenti dedicati al mondo della ... ciociariaoggi.it
Scontro tra Del Debbio e Valditara sulla gaffe su Piersanti Mattarella ucciso dalle Br, botta e risposta in tvIl ministro Valditara chiarisce la gaffe su Piersanti Mattarella. Confronto acceso con Del Debbio tra ragioni del lapsus e polemiche ... virgilio.it