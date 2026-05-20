Il ministro Valditara in visita a Veroli | scuola tradizione e incontro con gli studenti

Martedì 19 maggio, il ministro dell’istruzione e del merito ha fatto visita a Veroli per una giornata dedicata ai temi dell’educazione e della formazione. Durante l’incontro, ha incontrato gli studenti e ha visitato alcune strutture scolastiche della città. La visita si è concentrata sull’attenzione alle scuole locali e alle attività legate all’istruzione. Nessun evento o dichiarazione ufficiale sono stati comunicati oltre alla presenza del ministro e agli incontri con gli studenti.

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