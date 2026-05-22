Professori aggrediti a Parma dagli studenti calci e pugni al parco davanti a scuola | solidarietà di Valditara

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due professori sono stati aggrediti da un gruppo di studenti in un parco vicino a una scuola di Parma. L'episodio si è verificato durante l'orario scolastico e ha visto l'uso di calci e pugni nei confronti dei docenti. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà da parte delle autorità scolastiche e delle istituzioni. Al momento, sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'aggressione e identificare i responsabili.

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Due professori sono stati aggrediti da un gruppo di studenti all’interno del parco ex Eridania, vicino all’Itis di Parma. Le immagini sono state riprese in un video pubblicato sui social dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi. Il sindacato degli insegnanti Gilda ha sottolineato la gravità dell’episodio. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso solidarietà ai docenti. L’aggressione ai professori Dalle immagini si vede un primo professore parlare con un gruppetto di circa tre ragazzi. L’uomo viene poi inseguito e aggredito. Interviene un altro insegnante e si vede una colluttazione con altri studenti al termine della quale l’uomo finisce a terra con sotto uno di loro, mentre un altro ragazzo lo prende a bastonate sulla schiena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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