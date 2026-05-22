Professori aggrediti a Parma dagli studenti calci e pugni al parco davanti a scuola | solidarietà di Valditara

Notizia in breve

Due professori sono stati aggrediti da un gruppo di studenti in un parco vicino a una scuola di Parma. L'episodio si è verificato durante l'orario scolastico e ha visto l'uso di calci e pugni nei confronti dei docenti. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà da parte delle autorità scolastiche e delle istituzioni. Al momento, sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'aggressione e identificare i responsabili.