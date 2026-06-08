Milano oltre i 50.000 punti | banche e riassetto guidano il rally
A Milano il mercato azionario ha superato i 50.000 punti grazie a un rally guidato dal settore bancario e dai riassetti societari. Le banche coinvolte nel riassetto del credito nazionale sono al centro dell’attenzione, con particolare attenzione alle operazioni che coinvolgono Unipol e Bper. Il controllo di Unipol su Bper potrebbe influenzare le dinamiche di mercato, mentre gli investitori seguono con attenzione le mosse delle principali istituzioni finanziarie.
Quali banche guideranno il nuovo riassetto del credito nazionale? Come influenzerà il controllo di Unipol su Bper il mercato? Perché il calo di Intesa contrasta il rally di Mediobanca? Cosa comporterà il possibile ritiro degli sportelli di MPS??? In Breve Btp decennale al 3,8% e Bund tedesco al 3,04% con spread a 76,4 punti. Mps balza del 12,6% e Mediobanca cresce dell'11,85% per riassetto bancario. Unipol punta su Bper tramite derivati mentre Generali sale dell'1,52%. W . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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