Milano oltre i 50.000 punti | banche e riassetto guidano il rally

Notizia in breve

A Milano il mercato azionario ha superato i 50.000 punti grazie a un rally guidato dal settore bancario e dai riassetti societari. Le banche coinvolte nel riassetto del credito nazionale sono al centro dell’attenzione, con particolare attenzione alle operazioni che coinvolgono Unipol e Bper. Il controllo di Unipol su Bper potrebbe influenzare le dinamiche di mercato, mentre gli investitori seguono con attenzione le mosse delle principali istituzioni finanziarie.