Milano supera i 50.000 punti | banche e Campari trascinano il listino

Milano ha superato i 50.000 punti grazie a banche e Campari. La disputa sui derivati legata a Unicredit e Commerzbank ha influenzato il mercato. I titoli energetici e tecnologici hanno registrato cali, frenando l’andamento generale. La giornata è stata caratterizzata da oscillazioni legate alle tensioni tra le banche e alle variazioni dei settori più sensibili. La borsa ha chiuso con questa crescita, nonostante le tensioni sui mercati finanziari.

Come influenzerà la disputa sui derivati l'operazione Unicredit su Commerzbank?. Perché i titoli energetici e tecnologici stanno frenando il listino?. Quali rischi comporta la contestazione tedesca sulla valutazione delle quote?. Quanto inciderà il calo del petrolio sulla stabilità dei 50.000 punti?.? In Breve Unicredit sale dell'1,5% nonostante le contestazioni di Commerzbank sui derivati.. Bper, Mediobanca, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo registrano rialzi tra lo 0,71% e l'1,29%.. Campari e Buzzi crescono rispettivamente dell'1,75% e dell'1,6%.. Spread Btp-Bund scende a 73 punti con rendimento Btp a 3,75%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Wall Street affonda, banche in rally e Piazza Affari vola il punto sui mercati oggi

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Piazza Affari raggiunge il massimo storico dal 2000 a quota 50.220 punti. Nel 2022 la sinistra vaticinava un Paese in declino. di @venetolibero x.com