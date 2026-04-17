I mercati europei hanno concluso la seduta di venerdì 17 aprile con un forte rialzo, spinti dal miglioramento delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran. Il listino principale italiano ha registrato un incremento notevole, con il Ftse Mib che si avvicina ai 50.000 punti. Tra i titoli più attivi, spicca il settore automobilistico, in particolare il titolo di Stellantis.

I mercati europei hanno chiuso la sessione di venerdì 17 aprile con un deciso slancio, trainati dal miglioramento dei rapporti diplomatico-politici tra Washington e Teheran. La riapertura dello stretto di Hormuz ha innescato una correzione immediata nel settore energetico, spingendo il listino milanese verso nuovi traguardi e favorendo i titoli industriali e finanziari a discapito delle società legate ai combustibili fossili. Il rally dei titoli industriali e l’impatto del calo energetico. Il Ftse Mib ha registrato una crescita dell’1,75%, attestandosi a quota 48.869 punti. Questo risultato avvicina il mercato italiano ai livelli raggiunti nel 2000, quando il listino toccò i 50mila punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally a Milano: il Ftse Mib vola verso i 50.000 punti con Stellantis

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