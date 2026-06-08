Milano modella accerchiata e picchiata dal branco | Volevano fare sesso con me

Da imolaoggi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una modella è stata inseguita e aggredita da un gruppo di persone in strada. Secondo quanto riferito, gli aggressori l’hanno raggiunta, le hanno toccato e l’hanno picchiata ripetutamente. La vittima ha raccontato che il gruppo avrebbe tentato di costringerla ad avere rapporti sessuali. La donna è riuscita a fuggire e ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.

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Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni, è stata inseguita, circondata, molestata e picchiata in zona Porta Romana venerdì, poco dopo le 14. La donna, ancora sotto shock, non ha ancora sporto denuncia, ma dovrebbe farlo già nelle prossime ore. Si è salvata grazie a un ragazzo intervenuto dopo aver visto quello che stava succedendo. “Anche lui ha rischiato tanto affrontandoli da solo e senza paura. – racconta – Se sono qui è grazie a lui. Gli devo tanto e vorrei ringraziarlo per quello che ha fatto. È stato un gesto da vero eroe”. “Stavo andando a fare la spesa al supermercato che si trova proprio vicino a casa – ha raccontato la modella al Corriere della Sera – Ero appena uscita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Milano, modella di 30 anni circondata e picchiata dal branco: «Mi ha salvata un eroe»

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