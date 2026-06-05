Omicidio alla stazione Certosa di Milano fermato un 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato per l’omicidio di un 22enne avvenuto la settimana scorsa alla stazione Certosa di Milano. La vittima, colpita con un’arma da taglio, è deceduta poco dopo l’aggressione. La polizia ha eseguito il fermo nel corso delle indagini, senza fornire dettagli sulle modalità dell’intervento o sul movente.

(Adnkronos) – Un 19enne è stato fermato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la scorsa settimana alla stazione Certosa di Milano. Il ragazzo fermato, di nazionalità peruviana e residente nell’hinterland milanese – a quanto si apprende – potrebbe essere uno degli esecutori materiali del delitto. Altri giovani, tutti di origine sudamericana, sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Temi più discussi: Omicidio alla stazione di Milano Certosa, il grido di dolore del padre del 22enne ucciso: Ne ho riconosciuto uno; Ucciso in stazione a Milano Certosa, si indaga anche su ipotesi scambio di persona; Si indaga su possibili legami con le gang per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano; Sono degli animali. Mi è morto tra le braccia: il racconto shock del fratello del 22enne ucciso a Milano Certosa.

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