Milan tv chiude? Costa troppo 4,1 mln € l' anno canali tv dei club di calcio spazzati via da piattaforme digitali

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milan TV potrebbe chiudere a causa dei costi elevati, pari a 4,14 milioni di euro nel bilancio al giugno 2025, rispetto ai 3,52 milioni dell’anno precedente. I canali televisivi dedicati ai club di calcio stanno diventando meno sostenibili con l’ascesa di piattaforme digitali e streaming, che hanno ridotto la richiesta di canali tematici tradizionali.

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Il canale, da bilancio del Milan a giugno 2025, costa 4,14 milioni di euro rispetto ai 3,52 milioni dell’esercizio precedente I canali televisivi tematici dedicati ai vari club di calcio stanno perdendo sempre più di senso nell’era del digitale e delle piattaforme streaming. E, via via, uno d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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