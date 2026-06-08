Milan tv chiude? Costa troppo 4,1 mln € l' anno canali tv dei club di calcio spazzati via da piattaforme digitali

Notizia in breve

Milan TV potrebbe chiudere a causa dei costi elevati, pari a 4,14 milioni di euro nel bilancio al giugno 2025, rispetto ai 3,52 milioni dell’anno precedente. I canali televisivi dedicati ai club di calcio stanno diventando meno sostenibili con l’ascesa di piattaforme digitali e streaming, che hanno ridotto la richiesta di canali tematici tradizionali.