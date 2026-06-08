Milan tv chiude? Costa troppo 4,1 mln € l' anno canali tv dei club di calcio spazzati via da piattaforme digitali
Milan TV potrebbe chiudere a causa dei costi elevati, pari a 4,14 milioni di euro nel bilancio al giugno 2025, rispetto ai 3,52 milioni dell’anno precedente. I canali televisivi dedicati ai club di calcio stanno diventando meno sostenibili con l’ascesa di piattaforme digitali e streaming, che hanno ridotto la richiesta di canali tematici tradizionali.
Il canale, da bilancio del Milan a giugno 2025, costa 4,14 milioni di euro rispetto ai 3,52 milioni dell’esercizio precedente I canali televisivi tematici dedicati ai vari club di calcio stanno perdendo sempre più di senso nell’era del digitale e delle piattaforme streaming. E, via via, uno d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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