Smart TV e canali TV | come trovarli subito con un clic | Icona BLU

Da digital-news.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se hai una Smart TV collegata a Internet, saprai che trovare i canali TV desiderati può sembrare complicato, ma in realtà basta un clic. Con le opzioni di ricerca integrate e i menu facilmente accessibili, puoi individuare rapidamente i canali disponibili senza dover navigare a lungo. Questa funzionalità permette di risparmiare tempo e di accedere subito ai contenuti preferiti, rendendo l’esperienza di visione più immediata e semplice.

Hai una nuova Smart TV collegata a Internet? Trovare tutti i tuoi canali preferiti è più semplice di quanto pensi. Basta selezionare l'icona blu Canali TV nella pagina principale per accedere subito a tutti i canali Rai e delle altre emittenti, trasmessi in digitale terrestre o satellite — tutto in un unico posto, senza complicazioni. Con i nuovi telecomandi dotati di tasti numerici, scegliere il canale che vuoi è ancora più veloce e intuitivo. La televisione di sempre, con la semplicità del futuro. Iscriviti al canale per non perderti altri consigli utili sulla tua Smart TV Commenta qui sotto: hai già provato la funzione Canali TV sulla tua Smart TV? Digital-News.🔗 Leggi su Digital-news.it

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