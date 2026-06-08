Milan Trevisani | Leao? Il talento non va via ma il rendimento è calato

Durante una trasmissione televisiva, Riccardo Trevisani ha commentato la situazione di un calciatore del Milan. Ha affermato che il talento del giocatore rimane, ma il suo rendimento in campo è diminuito rispetto al passato. La discussione si è concentrata sulla performance attuale e sulla differenza rispetto alle stagioni precedenti, senza entrare in analisi più approfondite o motivazioni specifiche.

Il futuro di Rafael Leao è uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane, ma rimane anche un vero e proprio rebus. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha voluto analizzare il momento buio del numero 10 del Milan, arrivando ad una vera e propria conclusione drastica: le strade devono separarsi. "Il talento non va via. Ha fatto tante cose buone, ma negli ultimi anni il suo rendimento è calato. Io l'ho sempre difeso, ma cose come la rissa con il Portogallo o alcuni atteggiamenti avuti nel corso della stagione non sono difendibili. Il percorso di Leao negli ultimi due anni è stato negativo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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