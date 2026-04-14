Dopo sette anni di collaborazione, si fa strada l’ipotesi di un addio tra Rafael Leao e il Milan in estate. Il calo delle prestazioni dell’attaccante portoghese ha portato a un aumento delle voci di mercato. La situazione sembra indirizzare verso una possibile cessione durante la prossima finestra di trasferimenti, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Dopo sette anni, il rapporto tra Rafael Leao e il Milan sembra vicino alla conclusione. Il rendimento dell’attaccante portoghese è in netto calo e cresce l’ipotesi di una cessione nella prossima finestra di mercato. Restano da chiarire le destinazioni e i club realmente interessati. Nell'ultima puntata de La Tripletta ( guarda l'episodio completo ) abbiamo analizzato la sua situazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao-Milan, addio in estate? Rendimento e un fattore che non dipende da lui

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LEAO VERSO LA CESSIONE IN ESTATE Il futuro di Rafael Leao al Milan è tutt'altro che certo, anzi la sensazione è che, se dovesse arrivare un'offerta che soddisferà sia il club che il giocatore, in estate il portoghese potrebbe chiudere la sua esperienza in - facebook.com facebook

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