Milan Top News | la scelta di Rangnick Glasner e il super colpo a costo zero che infiamma il mercato

Notizia in breve

Il Milan valuta un cambio in panchina con Rangnick e Glasner. Sul mercato, il club sta considerando un trasferimento a costo zero di David Alaba. La trattativa riguarda un possibile ingaggio del difensore, senza dettagli sui tempi o le cifre. La decisione finale non è ancora ufficiale, e il club sta monitorando le opportunità disponibili. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a queste operazioni.