Milan Top News | la scelta di Rangnick Glasner e il super colpo a costo zero che infiamma il mercato

Da pianetamilan.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan valuta un cambio in panchina con Rangnick e Glasner. Sul mercato, il club sta considerando un trasferimento a costo zero di David Alaba. La trattativa riguarda un possibile ingaggio del difensore, senza dettagli sui tempi o le cifre. La decisione finale non è ancora ufficiale, e il club sta monitorando le opportunità disponibili. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a queste operazioni.

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Le prossime settimane saranno cruciali per tracciare il destino a lungo termine del Milan. Le Top News raccolte per voi nella mattina di oggi, lunedì 8 giugno 2026, da PianetaMilan.it rivelano come la proprietà sia impegnata su più tavoli strategici, divisa tra la necessità di una profonda ristrutturazione aziendale e il bisogno impellente di innesti di spessore sul terreno di gioco. Le quotazioni per un totale cambio nell'area tecnica sono in forte ascesa. Il Milan si starebbe muovendo con decisione verso l'ingaggio di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico, affiancato da Oliver Glasner come nuovo allenatore rossonero. Questa combinazione non rappresenterebbe soltanto una svolta tattica sul campo, ma aprirebbe scenari di mercato immediati e di respiro internazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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